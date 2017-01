Raubüberfall auf Urlauber in Sölden

Zwei Urlauber aus Dänemark sind in der Nacht auf Samstag in Sölden laut Polizei von mehreren unbekannten Männern verletzt und ausgeraubt worden. Die Exekutive bittet die Bevölkerung um Hinweise zur Auffindung der Täter.

Laut Polizei dürften sich Opfer und Täter bereits kurz zuvor in einem Lokal in Sölden begegnet sein. Die Täter, laut Polizeibericht bis zu sieben türkische Männer, sollen ihren Opfern dann zu einem Bankomaten gefolgt sein. Vor dem Bankomaten sollen sie einen der Urlauber zu Boden geworfen und mit Füßen getreten haben. Als der Bruder des Opfers zu Hilfe eilen wollte, traten sie auch mit Füßen auf ihn ein und nötigten die beiden zur Geldbehebung am Bankomaten.

Urlauber unbestimmten Grades verletzt

Die unbekannten Täter haben dann laut Polizei Geld und Geldtasche der Opfer an sich genommen und seien dann mit einem Pkw bzw. einem Taxi geflohen. Die beiden Urlauber im Alter von 22 und 26 Jahren wurden bei dem Vorfall unbestimmten Grades verletzt.

Bei dem Fluchtwagen soll es sich um einen weißen Pkw mit Skibox - vermutlich Audi oder Mercedes - mit österreichischem Kennzeichen handeln. Der zweite Teil der Gruppe soll in ein weißes Taxi gestiegen sein. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise zu diesem Vorfall. Wer zwischen 3.00 und 3.30 Uhr Früh in der Dorfstraße nahe der Sun Up-Niederlassung etwas beobachtet hat, solle sich melden.