Wirtschaftsgebäude in Huben abgebrannt

In Huben im Ötztal sind Freitagvormittag zwei Wirtschaftsgebäude durch einen Brand zerstört worden. Schafe und Ziegen, die sich im Stall befanden, konnten noch rechtzeitig ins Freie gebracht werden.

Gegen 9.00 Uhr in der Früh bemerkte ein Anrainer das Feuer in den Wirtschaftsgebäuden und verständigte die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand ein Gebäude bereits in Vollbrand, auch das zweite war schon von den Flammen erfasst worden.

Rund 50 Schafe und Ziegen konnten gerettet werden, auch im Stall befindliche Fahrzeuge wurden noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Eine Stunde benötigten die Feuerwehren aus Huben, Längenfeld und Silz dann, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Bei den niedrigen Temperaturen sei dies eine besondere Herausforderung gewesen, schilderte Feuerwehrkommandant Frank Schöpf: „Wir hatten um die minus 15 Grad. Sobald eine Leitung zugedreht wurde, mussten wir schauen dass uns die Leitung nicht abfriert und auch das Wasser im Tank durfte nicht gefrieren.“

Die beiden Wirtschaftsgebäude sind ein Totalschaden. Die Brandursache ist noch unklar.