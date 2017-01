Minus 29,7 Grad am Brunnenkogel gemessen

Der Brunnenkogel in den Ötztaler Alpen ist in der vergangenen Nacht mit minus 29,7 Grad die kälteste Messstation der ZAMG gewesen. Kälteste Messstation unter 1.400 Metern Seehöhe war Tannheim (Bezirk Reutte) mit minus 21,2 Grad.

Tief „Axel“ hat Teilen Österreichs eine klirrend kalte Nacht beschert. Der Tiefstwert wurde von der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ) am Brunnenkogel in den Ötztaler Alpen auf 3.437 Metern Seehöhe gemessen und betrug minus 29,7 Grad. Am Sonnblick in Salzburg wurden auf 3.109 Metern minus 26,3 Grad registriert, am Pitztaler Gletscher in Tirol (2.864 Meter) minus 25,5 Grad.

ZAMG

Kältepol Außerfern

Der Rekordwert der vergangenen Nacht unter den Messstationen bis 1.400 Metern Seehöhe wurde in Tannheim im Bezirk Reutte auf 1.100 Metern mit minus 21,2 Grad aufgezeichnet. An zweiter Stelle lag Ehrwald (Bezirk Reutte), wo die Thermometer auf 982 Meter minus 18,5 Grad anzeigten.

Die kälteste Landeshauptstadt war Salzburg. Die Messstation Flughafen zeigte minus 12,6 Grad an.

