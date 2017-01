Daxbacher neuer Cheftrainer beim FC Wacker

Karl Daxbacher kehrt in den österreichischen Profi-Fußball zurück. Etwas mehr als zwei Monate nach seiner Beurlaubung beim Bundesligisten SKN St. Pölten heuerte der 63-Jährige beim Zweitligisten Wacker Innsbruck an. Der neue Cheftrainer wird bereits am Montag das erste Training leiten.

Daxbacher übernimmt von Thomas Grumser, der seit der Trennung vom Schweizer Maurizio Jacobacci im September als Interimscoach fungiert hatte. „Karl Daxbacher kennt die Liga wie kein anderer. Unter seiner Führung wollen wir den unter Thomas Grumser gestarteten Erfolgslauf auch im Frühjahr fortsetzen“, erklärte Wackers General Manager Alfred Hörtnagl.

Grumser bleibt zur Unterstützung

Die Tiroler überwintern in der Erste Liga auf dem fünften Tabellenplatz. Zwölf Punkte fehlen auf Spitzenreiter LASK, den Daxbacher ebenfalls bereits zweimal betreut hat (2006-2008, 2012-2015). Dazwischen war der Niederösterreicher mehr als drei Jahre im Oberhaus bei der Wiener Austria tätig. St. Pölten führte er im Frühjahr in die Bundesliga, wurde aber nach Differenzen mit der sportlichen Führung Ende Oktober freigestellt.

Unter Grumser haben die Tiroler zuletzt acht Ligaspiele in Folge nicht verloren. Der 37-Jährige wird als Trainer der zweiten Mannschaft weiterhin eng mit Daxbacher zusammenarbeiten und gleichzeitig die Ausbildung zur UEFA-Pro-Lizenz in Angriff nehmen. „Thomas Grumser hat seine Trainerqualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er ist unser Mann für die Zukunft“, sagte Hörtnagl. „Wir planen fest mit ihm.“

Links:

FC Wacker Innsbruck

-Rücktritt von Wacker-Präsident Gunsch

-FC Wacker: Fanclubs kündigen Gefolgschaft