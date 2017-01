Platter übernimmt Landeshauptleute-Vorsitz

Mit einem Festakt am Bergisel übernimmt am Donnerstag Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) turnusmäßig den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz für sechs Monate. Platter will vor allem in Sachen Mindestsicherung vermitteln.

Als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz will Günther Platter herausfinden, ob es in Sachen Mindestsicherung nicht doch noch Chancen auf eine große Lösung gebe, heißt es - mehr dazu in Mindestsicherung: Platter setzt auf „Westachse“. Wochenlang hatten die Länder mit dem Bund über eine mögliche Reform der Mindestsicherung verhandelt. Ober- und Niederösterreich haben mittlerweile im Alleingang eine Reform beschlossen.

Landesüblicher Empfang am Bergisel

Platter will eine Reform, die alle Länder mittragen und umsetzen. Dass das passiert, ist allerdings mehr als fraglich. Auch Bildung und Sicherheit will Platter zu Themen seines Vorsitzes in der Landeshauptleutekonferenz machen - mehr dazu in LH-Vorsitz: Platter mit großen Vorhaben. Am Bergisel wird am Donnerstag zu Mittag mit einem landesüblichen Empfang die Übergabe des Amtes vom steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer an Platter zelebriert.