Wirtschaft rechnet weiter mit Wachstum

Die Tiroler Wirtschaft rechnet für das Jahr 2017 mit einem Wachstum von 1,8 Prozent. Schon im vergangenen Jahr konnte sich Tirol mit einem Wachstum von zwei Prozent positiv von den anderen Bundesländern absetzen.

Hauptverantwortlich für die positive Entwicklung war die gute Exportentwicklung der Industrie. Mit einem Plus von 5,5 Prozent stieg der Export auf zwölf Milliarden Euro. Wegen der stabilen Nachfrage rechnet man auch für dieses Jahr mit weiteren Zuwächsen.

Bodenseer zeigt sich stolz

Der Präsident der Tiroler Wirtschaftskammer Jürgen Bodenseer sagt, als Tiroler könne man stolz sein. In Tirol sei es besser gelaufen als in anderen Bundesländern, was man an den zwei Prozent Wirtschaftswachstum ablesen könne. Auch die Aussichten seien gut, so Bodenseer.

Bis auf die Bauwirtschaft sind alle Branchen mit der derzeitigen Buchungs- und Auftragslage zufrieden. Es wird auch wieder stärker investiert, wenn auch vorwiegend zum Erhalt des Bestehenden.

Tirol profitiert auch von der Wirtschaftsentwicklung seiner Nachbarländer. Sehr stark profitiere man von der überaus positiven Entwicklung in Deutschland, sagt Bodenseer. Man könne sich abschauen, wie sie das mit der Mindestsicherung und den Arbeitslosen gemacht haben. Da gebe es bei uns noch einiges zu verbessern, zum Beispiel eine gleiche Mindestsicherung in ganz Österreich, so Bodenseer. Weitere Wünsche an die Politik betreffen vor allem die Senkung der Körperschaftssteuer und flexiblere Arbeitszeiten.