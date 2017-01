St. Anton: Umstrittenes Werbeschild versetzt

Seit Dienstag hat ein mobiles Skischulbüro in St. Anton wieder freie Sicht. Ein Werbeschild, das von einer konkurrierenden großen Skischule direkt vor dem mobilen Büro einer kleinen platziert wurde, wurde offenbar versetzt.

Aufsteller des Plakats war St. Antons Tourismusverbandsobmann, Tirols Skischulobmann und Skischulbesitzer Richard Walter gewesen. In St. Anton war über seine Vorgangsweise ein heftiger Streit entbrannt - mehr dazu in Streit über Skischulschild in St. Anton. St. Antons Bürgermeister Helmut Mall hofft, dass wieder Frieden einkehrt. Die Gemeinde habe die Einhaltung auf rechtlicher Ebene zu prüfen, das habe man eingeleitet und werde auch fortgeführt.

ORF/Margit Schuschou

Gerüchte besagen am Mittwoch, dass Richard Walter bei der anstehenden Wahl im Herbst nicht mehr als Tourismusverbandsobmann kandidieren will. Eine Bestätigung dafür steht aber aus, weder er noch der Besitzer des mobilen Skischulbüros waren bis jetzt erreichbar.