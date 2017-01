Lanserhof nach Umbau neu eröffnet

Nach einem umfangreichen Umbau ist das renommierte Gesundheitshotel Lanserhof in Lans bei Innsbruck neu eröffnet worden. Die Betreibergesellschaft investierte 25 Millionen Euro. Das Hotel ist in ganz Europa für seine Entgiftungskuren nach F.X. Mayr bekannt.

Angeboten werden unter anderem ein neues Badehaus, zusätzliche Suiten inklusive Dachterrasse und eine medizinische Kältekammer. Der Lanserhof wird immer wieder mit höchsten Auszeichnungen im Gesundheitstourismus bedacht. Eine Zweigstelle des Gesundheitshotels gibt es bereits am Tegernsee in Deutschland. Außerdem gibt es eine ambulante Niederlassung in Hamburg.

Die Betreibergesellschaft rund um den aus Kitzbühel stammenden Gschäftsführer Christian Harisch will weiter expandieren. Ende nächsten Jahres soll der nächste Lanserhof auf der deutschen Nobelinsel Sylt entstehen.

Der Lanserhof beschäftigt sich vor allem mit der F.X.-Mayr-Kur. Mit dieser Kur wird der Körper in realtiv kurzer Zeit entgiftet und entschlackt. Für weniger Betuchte ist ein Aufenthalt im Lanserhof allerdings nicht gedacht. Die Gäste müssen mindestens eine Woche bleiben, die ohne Zusatzbehandlungen mehr als 3.000 Euro kostet.

