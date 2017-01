Gasflasche explodierte bei Brand in Telfs

Relativ glimpflich hat ein Brand in der Nacht auf Dienstag in Telfs geendet. Ein Holzschuppen, in dem Gasflaschen gelagert waren, brannte ab. Eine der Gasflaschen explodierte, verletzt wurde niemand.

Die Flammen des brennenden Holzschuppens bedrohten auch ein angrenzendes Mehrparteienhaus.

zeitungsfoto.at

Beim Eintreffen der Feuerwehren explodierte eine 33 Kilo schwere Gasflasche. In dem Schuppen waren außerdem noch vier Gasflaschen à fünf Kilo gelagert.

zeitungsfoto.at

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Telfs, Rietz und Pfaffenhofen mit rund 50 Feuerwehrleuten. Ihnen gelang es den in Vollbrand stehenden Schuppen sowie mehrere angrenzende Bäume zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern. Am Vormittag werden Brandermittler die Ursache für das Feuer suchen.