Tirol verbucht stärksten Rückgang Arbeitsloser

In Tirol ist die Arbeitslosigkeit im Dezember um 7,3 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Dezember 2015. Tirol verbucht damit den stärksten Rückgang österreichweit. Auch im Jahresvergleich lag die Arbeitslosigkeit in Tirol 2016 um 6,6 Prozent unter der von 2015.

Wie das AMS am Montag mitteilte, schneiden beim Monatsvergleich die Bereiche Handel, Bau und Tourismus überdurchschnittlich gut ab. Zum dritten Mal in Folge habe auch die Zahl langzeitarbeitsloser Menschen abgenommen. Österreichweit ging die Zahl der Arbeitslosen im Schnitt um 1,7 Prozent zurück - mehr dazu in 471.169 im Dezember ohne Job (news.orf.at; 2.1.2017).

In Tirol standen im Dezember 2016 rund 338.000 unselbständig Beschäftigte (um 6.000 mehr als im Jahr 2015) 21.457 vorgemerkten Arbeitslosen gegenüber. Im Jahresvergleich betrug die Arbeitslosenquote 2015 7 Prozent (bei 323.200 Beschäftigten), 2016 lag sie bei 6,4 Prozent.

Erste vorsichtige Prognose für 2017

Tirols AMS-Landesgeschäftsführer Anton Kern schätzt für 2017, dass 1.700 bis 2.500 Flüchtlinge eine Arbeit suchen werden. Auch wenn sich dies in einer geringfügig steigenden Arbeitslosigkeit unter einem Prozent auswirken werde, erwartet Kern keine Änderung der Arbeitslosenquote. Diese werde auf Grund des Beschäftigungswachstums auf dem Niveau von 2016 zu liegen kommen.

Details aus der Statistik

Nach Altersgruppen ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Dezember 2015 bei fast allen Altersgruppen gesunken, außer bei Personen ab 50 Jahren. Bei den länger als ein Jahr Vorgemerkten betrug der Rückgang 8,1 Prozent, bei den länger als sechs Monate Vorgemerkten 11 Prozent. Die größten Rückgänge nach Wirtschaftsklassen gab es im Handel und Reparatur von Kraftfahrzeugen (minus 16,2 Prozent), im Bau (minus 4,5 Prozent), Beherbergung und Gastronomie (minus 8,6 Prozent), sonstige Dienstleistungen (minus 11,5 Prozent).

41,4 Prozent der Arbeitslosen haben nur Pflichtschulabschluss, 42,2 Prozent eine Lehre. Im Dezember wurden dem AMS Tirol 3.042 Stellen gemeldet, das sind um 3,3 Prozent mehr als im Dezember 2015, hieß es in der Mitteilung.