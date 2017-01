44 Menschen starben 2016 auf Tirols Straßen

Im vergangenen Jahr sind auf Tirols Straßen 44 Menschen ums Leben gekommen. Hauptursache für tödliche Unfälle sind überhöhte Geschwindigkeit und Unachtsamkeit bzw. Übermüdung.

Die Zahl der Verkehrstoten ging im Vergleich zum Vorjahr zurück, 2015 waren laut Statistik Austria 54 Tote auf Tirols Straßen zu beklagen. Insgesamt gehen die tödlichen Unfälle zurück, obwohl das Verkehrsaufkommen ansteigt. So starben im Jahr 2000 noch 104 Menschen auf Tirols Straßen.

Die letzten beiden tödlichen Unfälle passierten in Tirol kurz nach Weihnachten. Am 27. Dezember starben bei zwei Unfällen in Nauders und auf der Mieminger Straße zwei Lkw-Fahrer - mehr dazu in Tödlicher Lkw-Unfall in Nauders und Lkw-Fahrer tödlich verunglückt.

Überhöhtes Tempo als Hauptursache

Die Hauptursachen für schwere Unfälle ist überhöhte Geschwindigkeit, oft gepaart mit Unachtsamkeit oder Übermüdung am Steuer. Der VCÖ (Verkehrsclub Österreich) spricht sich als Reaktion auf die Zahlen für verstärkte Maßnahmen gegen die Hauptunfallursachen aus. Zudem fordert er den weiteren Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes. Auch müsse mehr Rücksicht auf ältere Menschen im Straßenverkehr genommen werden, so der VCÖ.

