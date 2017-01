Hoffen auf baldige Bischofsernennung

Die Diözese Innsbruck geht ohne Bischof ins neue Jahr. Administrator Jakob Bürgler appelliert daher am Montag an die zuständige Kongregation im Vatikan, die Frage der Nachfolge von Manfred Scheuer rasch zu klären.

Bürgler wünscht sich, dass der neue Bischof offen ist für die Anliegen der Menschen in Tirol. „Ich wünsche mir sehr, dass ein Bischof ernannt wird, der gut mit den Traditionen umgehen kann, der mit den Menschen in Tirol gut umgehen kann, jemand, der eine große Offenheit mitbringt“, so Bürgler. Nach seinen Vorstellungen soll der neue Bischof weiters Dynamik, innere Freude und eine Begeisterung für den Glauben mitbringen.

Scheuer wechselte von Innsbruck nach Linz

Im Jänner des Vorjahres ist der damalige Innsbrucker Diözesanbischof Manfred Scheuer als Bischof nach Linz gewechselt - mehr dazu in Wechsel Scheuers offiziell bestätigt (tirol.ORF.at; 18.11.2015) und Emotionaler Abschied von Bischof Scheuer (tirol.ORF.at; 10.1.2016). Nach einem Jahr hoffen alle in der Diözese, dass der Vatikan jetzt rasch entscheidet und bis Ende Februar einen Nachfolger für Manfred Scheuer ernennen wird.

Tiroler Kandidaten

Es gibt gleich mehrere Tiroler, die unter Insidern als Nachfolger für Manfred Scheuer gehandelt werden. Einer davon ist Hansjörg Hofer. Der 64-jährige Zillertaler ist seit zehn Jahren Generalvikar in der Erzdiözese Salzburg und durchaus zu höheren Weihen berufen. Hofer könnte nach Innsbruck wechseln, Administrator Jakob Bürgler im Gegenzug nach Salzburg. Erzbischof Franz Lackner hat ja im Vatikan schon um einen neuen Weihbischof angesucht. Der bisherige Weihbischof Andreas Laun wird heuer 75 und muss seinen Rücktritt einreichen.

Derzeit leitet Bürgler als Administrator die Diözese - mehr dazu in Jakob Bürgler neuer Diözesanadministrator (tirol.ORF.at; 17.1.2016).