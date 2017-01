Ledl-Rossman übernimmt Vorsitz im Bundesrat

Die Tiroler ÖVP-Bundesrätin übernimmt am 1. Jänner für ein halbes Jahr den Vorsitz im Bundesrat. Sie wird in ihrer Amtszeit den neuen Bundespräsidenten, Alexander Van der Bellen, angeloben.

Da Ledl-Rossman als Präsidentin des Bunderates im ersten Halbjahr auch den Vorsitz der Bundesversammlung inne hat, wird sie am 26. Jänner Alexander Van der Bellen als Bundespräsident angeloben. „Das ist natürlich ein spannendes und wichtiges Ereignis. Aber meine Präsidentschaft dauert nicht nur diesen einen Tag, sondern ein halbes Jahr“, sagt die in Ehenbichl im Bezirk Reutte geborene Politikerin.

ÖVP

Schwerpunkt Pflege

Als Schwerpunkt ihres Vorsitzes nennt sie das Thema Pflege. „Gerade die Unterstützung pflegender Angehöriger möchte ich forcieren“, so Ledl-Rossmann. Auch die Frauen- und Familienpolitik nennt sie als wichtige Anliegen. „Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf – sei es beim Thema Kinder und Beruf oder Pflege und Beruf – ist ein gesellschaftspolitisches Thema, das nach wie vor besonders die Frauen betrifft“, erklärt die ÖVP-Bundesrätin.

Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) übernimmt ebenfalls turnusmäßig mit 1. Jänner für ein halbes Jahr den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz - mehr dazu in LH-Vorsitz: Platter mit großen Vorhaben . Die offizielle Übergabe des Vorsitzes der Landeshauptleutekonferenz von der Steiermark an Tirol wird früher als geplant stattfinden. Wegen der Begräbnisfeier für den verstorbenen steirischen Alt-Landeshauptmann Josef Krainer jun. (ÖVP) erfolgt die Übergabe bereits am 5. Jänner und nicht erst am 9. Jänner, teilte das Land Tirol am Sonntag mit.