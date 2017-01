Tiroler Neujahrsbaby Helena Elisabeth

Am 1. Jänner um vier Minuten nach Mitternacht ist in der Innsbrucker Klinik Helena Elisabeth auf die Welt gekommen. Das österreichische Neujahrsbaby kam drei Minuten davor in Niederösterreich zu Welt.

Helena Elisabeth ist 47 Zentimeter groß und wiegt 3.085 Gramm, wie das Kreißsaalteam der Innsbrucker Frauenklinik der APA mitteilte. Es habe sich um eine Wassergeburt gehandelt. Mutter und Kind gehe es „prächtig“.

Österreichisches Neujahrsbaby aus Waidhofen/Ybbs

Um 0.01 Uhr ist im niederösterreichischen Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs Lea Natascha geboren worden. Sie hat damit beste Chancen, das Neujahrsbaby 2017 zu sein. Das Mädchen ist nach Angaben aus dem Krankenhaus 51 Zentimeter groß und wiegt 3.470 Gramm. Es ist das erste Kind seiner Eltern. Es habe sich um eine Spontangeburt gehandelt. Alles sei „bestens“, hieß es weiter.