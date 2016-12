Gezündeten Böller aus Liftgondel geworfen

Am Freitagnachmittag ist es im Skigebiet Schatzberg in Alpbach zu einem Brand im Bereich der aperen Lifttrasse gekommen. Ein bislang Unbekannter habe einen gezündeten pyrotechnischen Gegenstand, vermutlich einen Böller, aus der Liftgondel geworfen.

Es sei durch die Explosion des pyrotechnischen Gegenstands in kürzester Zeit im oberen Bereich der Lifttrasse ein Brand im trockenen Waldgebiet entstanden.

Polizei

Das Liftpersonal habe sehr rasch reagiert und mit einem Feuerlöscher den Brandbereich eindämmen und löschen können, so die Polizei. Die gerufenen Feuerwehren von Alpbach und Inneralpbach – insgesamt 50 Mann – konnten die noch vorhandenen Glutnester gänzlich eindämmen.

Eingeschränkter Gebrauch von Silvesterraketen

In Tirol sind - außer in den Bezirken Kitzbühel und Kufstein - Feuerwerkskörper nur noch eingeschränkt erlaubt. Grund ist die Trockenheit der letzten Wochen - mehr dazu in Private Feuerwerke vielfach eingeschränkt.