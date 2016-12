Überfallserie: Verdächtiger nicht geständig

Nach den brutalen Tiefgaragen-Überfällen auf Frauen in Innsbruck und der Festnahme eines Verdächtigen sind die Ermittler bei der Klärung auf die Spurenauswertung angewiesen. Der Verdächtige streitet die Taten bisher ab.

Beim letzten der drei Tiefgaragenüberfälle in Innsbruck wurde ein 25-jähriger Kroate nach einer Verfolgungsjagd in Zirl festgenommen - mehr dazu in Innsbruck: Nach Überfällen U-Haft verhängt. Laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft, Hansjörg Mayr, bleibt der Mann aber weiter in U-Haft. Man warte noch auf die Auswertung der an den Tatorten sichergestellten Spuren. Mit einem Ergebnis rechnet er in etwa zwei Wochen.

Viele Parallelen in zumindest zwei Fällen

Bei den beiden letzten Überfällen auf zwei 61-jährige Frauen - eine davon ist Sissy Böhm, die Tochter des verstorbenen Schauspielers Karlheinz Böhm - werde sogar wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt, so Mayr. In allen drei Fällen war massive Gewalt im Spiel.

Sissy Böhm wurde bei dem Überfall schwer verletzt und an der Klinik in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Sie ist mittlerweile aber wieder aus dem Koma erwacht, teilte ihr Anwalt mit.

Drei Überfälle an drei Tagen

In der Tiefgarage einer Wohnanlage im Gewerbegebiet Mühlau/Arzl in Innsbruck wurde am 20. Dezember eine Frau überfallen und beraubt. Die Frau wurde dabei am Kopf verletzt und musste mit der Rettung abtransportiert werden - mehr dazu in Räuber trat Frau mehrfach gegen Kopf.

Beim zweiten Überfall nur einen Tag später in Innsbruck war Sissy Böhm das Opfer. Der mutmaßliche Entführer flüchtete nach einem Verkehrsunfall in Hall zu Fuß. Die Frau ließ er schwer verletzt zurück - mehr dazu in Entführungsopfer soll vernommen werden.

Der letzte Überfall ereignete sich Donnerstagfrüh in einer Tiefgarage im Innsbrucker Hötting. Wie schon am Dienstag und am Mittwoch wurde eine Frau überfallen und beraubt. Der Täter, der vermummt war, flüchtete mit dem Fahrzeug des Opfers. In Zirl wurde er schließlich gefasst - mehr dazu in Tiefgaragenraub: Verdächtiger festgenommen.

