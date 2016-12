Auto am Dach: Frau und Kind leicht verletzt

Glück im Unglück haben am Donnerstag eine 35-jährige Frau und ihr sechsjähriges Kind in Vomp gehabt. Die Frau hatte einen Anhänger übersehen und kam mit ihrem Pkw am Dach zu liegen. Die Frau und das Kind wurden leicht verletzt.

Vermutlich wurde die Frau durch die Sonne dermaßen geblendet, dass sie den Anhänger übersah. Ein Landwirt hatte den Anhänger am Straßenrand geparkt, weil er Schweine einladen wollte. Die Frau fuhr mit mit dem Vorderrad ihres Autos auf die Rampe des Anhängers und wurde dann vom Anhänger regelrecht wegkatapultiert.

Die 35-jährige Einheimische und ihr Kind wurden nur leicht verletzt und konnten das Krankenhaus bereits wieder verlassen.