Start für Polizeistation am Innsbrucker Bahnnhof

Am 1. Februar geht die neue Polizeistation am Innsbrucker Hauptbahnhof in Betrieb. Neben normalen Polizisten sollen dort auch Beamte der Fremdenpolizei stationiert werden. Die Polizei will damit das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste stärken.

Der Innsbrucker Hauptbahnhof gilt als einer der meistfrequentierten Orte der Stadt. Unter den rund 38.000 Fahrgästen täglich ist auch eine hohe Anzahl an Fremden, die vom Bahnhof aus in die Stadt kommen oder diese von dort aus verlassen, sagt Stadtpolizeikommandant Martin Kirchler.

Thomas Kohlwein/CC BY-SA 3.0

Mit der neuen Polizeiinspektion im Uhrturmgebäude soll das subjektive Sicherheitsgefühl der Fahrgäste gestärkt werden. Durch das erhöhte Polizeiaufkommen hoffe man auch die Zahl der Delikte senken zu können.

ORF.at/Christian Öser

Auch Beamte der Fremdenpolizei im Einsatz

Zusätzlich sollen auch Beamte der Fremdenpolizei hier eingesetzt werden. Damit wolle man laufenden und künftigen Entwicklungen - auch was die Flüchtlingsbewegungen betreffe - entgegenwirken, so Kirchler. Die neue Polizeiinspektion soll ab 1. Februar in Betrieb gehen und rund um die Uhr besetzt sein.

Link: