Öffis: Neuer Fahrplan unter der Lupe

Der Fahrplanwechsel mit Dezember für die öffentlichen Verkehrsmittel in Tirol hat für einige Kunden offenbar nicht nur positive Veränderungen gebracht. Laut Arbeiterkammer berichten Pendler auch von Verschlechterungen.

Laut AK gebe es mit dem Fahrplanwechsel für Pendler aus dem Bezirk Kitzbühel Probleme, weil eine Haltestelle von wichtigen Zügen nicht mehr bedient werde. Vom Brixental nach Kufstein müsse man seither mit längeren Wartezeiten in Wörgl zurechtkommen und in Innsbruck etwa gebe es Kritik, weil die Linie H nur mehr halbstündlich verkehre. Diese und ähnliche Probleme bzw. Erfahrungen will die Arbeiterkammer jetzt sammeln und dem Tiroler Verkehrsverbund vorlegen.

Möglich Nachbesserungen nicht ausgeschlossen

Dort ist man sich bewusst, dass der Fahrplanwechsel nicht nur Verbesserungen gebracht hat, obwohl etwa die Verbindung Brixental - Innsbruck deutlich besser geworden sei. Das Kundenfeedback sei für den VVT wichtig, sagt GF Alexander Jug. Auch sei man etwa mit dem Pendlerforum Brixental in engem Kontakt. Man werde sich jede einzelne Kritik anschauen und sehen, was gemeinsam mit den ÖBB möglich sei, so Jug.

Im Dezember trat der neue Fahrplan in Kraft - mit mehr Verbindungen und einer besseren Anbindung des Regionalverkehrs an den Fernverkehr - mehr dazu in Dichteres Öffi-Netz und neuer Fahrplan.