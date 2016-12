Innsbruck: Verbot für private Feuerwerksartikel

Wegen der geringen Niederschläge in den letzten Wochen und der damit verbundenen Trockenheit will die Innsbrucker Stadtführung ein Verbot für bestimmte Feuerwerksartikel zu Silvester erlassen.

Wie auch schon im vergangenen Jahr sind Feuerwerksköper ab der Kategorie F2 zum Jahreswechsel in der Tiroler Landeshaupstadt verboten. Die derzeitige Brandgefahr aufgrund der Trockenheit macht das Verbot notwendig, heißt es von der Innsbrucker Stadtführung.

Unter die verbotene Kategorie fallen bereits einfache Feuerwerkskörper wie Raketen oder Knallkörper. Erlaubt sind weiterhin Wunderkerzen, Knallerbsen oder auch Tischfeuerwerke. Das Verbot betrifft Privatpersonen. Behördlich genehmigte Feuerwerke sind davon nicht betroffen, da sie strengen Sicherheitsauflagen unterliegen, so Elmar Rizzoli von der Stadt Innsbruck.

Genaue Kontrolle

Das Einhalten des Verbotes werde in den Tagen rund um den Jahreswechsel auch kontrolliert, so Rizzoli. Besonders im Fokus stünden die Bereiche Hötting, Hungerburg und Mühlau-Arzl. Im letzten Jahr hätten sich viele Feiernde an das Feuerwerks-Verbot gehalten, so Rizzoli.

Verbot auch in Lienz

Auch die Bezirkshauptmannschaft Lienz hat bereits ein Verbot für Feuerwerkskörper ab der Kategorie zwei im Bereich von forstlichen Flächen erlassen. Ob andere Tiroler Bezirkshauptmannschaften diesem Verbot folgen, ist noch nicht klar - mehr dazu in Trockenheit: Feuerwerksverbote drohen

