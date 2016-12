Das Jahr 2016 aus sportlicher Sicht

Viel Jubel, Medaillen und Erfolge hat das Tiroler Sportjahr 2016 zu bieten. Viele Sportler mussten auch bittere Rückschläge und Verletzungen verkraften - etwa die Sportlerin des Jahres, Eva-Maria Brem, die sich im November schwer verletzte.

Die heimischen Skispringer blieben bei dem Springen am Bergisel im Rahmen der Vierschanzen-Tournee ohne Podest, doch bei der Skiflug-WM am Kulm stellte sich der Erfolg ein. Mit Manuel Fettner und Manuel Poppinger freuten sich auch zwei Tiroler über die Bronzemedaille beim Teambewerb - mehr dazu in ÖSV-Adler Dritte bei Norweger-Gala (sport.ORF.at, 18.1.2016).

APA/Erwin Scheriau

International Children`s Games

1.000 junge Athletinnen und Athleten waren im Jänner bei den International Children`s Games in Innsbruck dabei, als das Olympische Feuer entfacht wurde - mehr dazu in International Children’s Games eröffnet (tirol.ORF.at, 13.1.2016).

Kitzbühel-Abfahrt an der Grenze

Zum Grenzgang wird die Abfahrt auf der Streif. Nach zahlreichen Stürzen, vielen Unterbrechungen und Bangen um die Gesundheit der Athleten, gab es am Ende mit dem Südtiroler Peter Fill einen überraschenden Sieger - mehr dazu in Schwere Stürze in Kitz-Abfahrt (tirol.ORF.at, 23.1.2016). Nach Startnummer 30 wurde das Rennen angebrochen.

Medaillenregen für Rodler-Duo Penz/Fischler

Das Erfolgsduo Peter Penz und Georg Fischler rodelte bei der Weltmeisterschaft zu Silber, Wolfgang Kindl holte Bronze. Penz/Fischler legten bei der Europameisterschaft mit Bronze nach - mehr dazu in EM-Bronze für Penz/Fischler. (tirol.ORF.at, 13.2.2016).

APA/ÖRV/EUGEN ESLAGE

Bob/Skeleton: Freud und Leid eng beisammen

Für die Bobfahrer begann die Heim-Weltmeisterschaft im Eiskanal von Igls mit einer Schrecksekunde: Christina Hengster, die als Gesamtweltcup-Dritte als Medaillenkandidatin galt, stürzte gleich im ersten Lauf.

Bronze nach vorherigem Sturz Einen Tag später holt Christina Hengster bei der Heim-Weltmeisterschaft die Bronze-Medaille im Teambewerb.

Während des Teambewerbs kollabierte Skeleton-Ass Matthias Guggenberger. Er wurde vom Notarzt in die Klinik gebracht, konnte aber bei der Heim-WM nicht mehr starten. Seine Lebensgefährtin Janine Flock holte Silber im Damen-Skeleton. Damit war sie die einzige Athletin, die bei der Heim-WM mit Bronze im Teambewerb zwei Medaillen holte - mehr dazu in Bob/Skeleton-WM: Bronze für Österreich (tirol.ORF.at, 14.2.2016).

APA/EXPA/Johann Groder

Ein perfekter Tag für Dominik Landertinger

Silber holte auch Dominik Landertinger im 20 Km-Einzelbewerb bei der Biathlonweltmeisterschaft in Oslo im März. „Das Schießen war perfekt, und ich habe beim Laufen einen super Tag erwischt. Viermal null schießen ist ganz, ganz schwer und geht nicht jeden Tag."

GEPA/Florian Ertl

"Wenn man es an einem solchen Tag schafft, ist es natürlich perfekt“, freute sich Landertinger - mehr dazu in Ohne Schießfehler zu Edelmetall (sport.ORF.at, 10.3.2016).

„Ich wäre fast nicht mehr ins Ziel gekommen, so sehr habe ich draufgedrückt. Mir ist schwindlig geworden, ich war komplett am Limit. Ich wüsste nicht, wo ich auch nur eine halbe Sekunde noch herausholen hätte können“, meinte der Hochfilzener, der im kommenden Jahr eine Heim-WM erleben darf.

Neunter Meistertitel für Hypo Tirol

Das Volleyballteam Hypo Tirol konnte sich im April über den neunten Meistertitel in der Vereinsgeschichte freuen. Im November gibt es für den Verein weniger Grund zur Freude. Der russische Außenangreifer Stanislaw Maslijew erhielt eine vierjährige Dopingsperre - mehr dazu in Hypo Tirol Spieler Maslijew suspendiert und Hypo Tirol holt auswärts neunten Meistertitel (tirol.ORF.at, 23.4.2016).

Hypo Tirol Volleyballteam

Mehrfacher Trainerwechsel bei Wacker Innsbruck

Für den FC Wacker Innsbruck stand das Jahr 2016 unter keinem guten Stern. Der Winterkönig trennte sich nach schwachem Start ins Frühjahr von Trainer Klaus Schmidt - mehr dazu in Wacker Innsbruck trennt sich von Trainer Schmidt (tirol.ORF.at, 21.5.2016). Sein Nachfolger, der Schweizer Maurizio Jacobacci, ging dann wohl als größtes Missverständnis in die Clubgeschichte ein. Nach nur zehn Runden wurde er wieder entlassen und Thomas Grumser übernahm die Kampfmannschaft - mehr dazu in Grumser wird Jacobacci-Nachfolger (tirol.ORF.at, 21.9.2016).

Allerdings rückte für den selbsternannten Titelkandidaten der Aufstiegstraum schon zur Halbzeit in weite Ferne. Zuletzt warf auch noch Präsident Josef Gunsch das Handtuch - mehr dazu in Rücktritt von Wacker-Präsident Gunsch (tirol.ORF.at, 3.12.2016).

WSG Wattens gelang Aufstieg in Erste Liga

Besser verlief das Jahr für die WSG Swarovski Wattens. Nach vielen Jahren Pause schaffte die WSG wieder den Aufstieg in Österreichs zweithöchste Liga - mehr dazu in Die WSG Wattens steigt in Erste Liga auf (tirol.ORF.at, 30.5.2016).

WSG

Zur Freude von Präsidentin Diana Langes machte der Verein im Profi-Fußball bislang keine schlechte Figur.

APA/GERT EGGENBERGER

Fünfter Meistertitel für Swarco Raiders

Auch die Swarco Raiders sind ein Garant für den Erfolg. Das Team von Headcoach Shuan Fatah ließ den Graz Giants bei deren Comeback in der Austrian Bowl nach siebenjähriger Final-Absenz keine Chance und gewann klar mit 51:7.

Damit gewannen die Innsbrucker zum fünften Mal den heimischen Meistertitel - mehr dazu in Football: Fünfter Titel für Swarco Raiders (tirol.ORF.at, 24.7.2016).

Silbermedaille für Gardos und Delle Karth/Resch

Tischtennisass Krisztian Gardos holte bei den Paralympics Bronze - mehr dazu in Paralympics: Gardos holt in Rio Bronze (tirol.ORF.at, 13.9.2016). Weniger Erfolg hatten die beiden 49er Segler Nico Delle Karth und Niko Resch bei den Olympischen Spielen. Sie holten sich jedoch vorab bei der WM in den USA die Silbermedaille - mehr dazu in Zweites Edelmetall nach 2007 (sport.ORF.at, 14.2.2016).

Jakob Schubert klettert zu Silber

Auch Jakob Schubert holte sich bei der Weltmeisterschaft der Sportkletterer die Silbermedaille. Der 25-jährige Weltmeister von 2012 musste sich im Vorstieg lediglich dem tschechischen Titelverteidiger Adam Ondra geschlagen geben - mehr dazu in Klettern: Schubert holte sich WM-Silber (tirol.ORF.at, 18.9.2016). Schubert holte sich damit zum zweiten Mal nach 2011 in Arco den Vizeweltmeistertitel im Vorstieg.

Kletterverband Österreich

Vierfache Weltmeisterin Jasmin Lindner

Gleich zur doppelten Weltmeisterin kürte sich Jasmin Lindner in Les Mans. Beim Voltigieren gewann sie den Einzelbewerb. Mit ihrem Partner Lukas Wacha brachte eine überragende Kür dann den vierten Weltmeistertitel - mehr dazu in Voltigieren: Doppel-Gold für Jasmin Lindner (tirol.ORF.at, 22.8.2016).

Weltmeisterin Jasmin Lindner Die 21-Jährige aus Fügen turnte auf ihrem neuen Pferd, dem Wallach Dr. Doolittle, geführt von Trainer Klaus Haidacher vier konstante, nahezu perfekte Durchgänge. belohnt.

Mit Partner und Freund Lukas Wacha überzeugte Lindner die Punkterichter mit einer eigens für die Weltmeisterschaft erarbeiteten, neuen Kür. Damit holte sie sich den dritten Titel in Folge im Pas de Deux.

Daniel Federspiel erneut Weltmeister

Den zweiten Weltmeistertitel in Folge sicherte sich Mountainbiker Daniel Federspiel. Bei insgesamt fünf WM-Auflagen des Eliminator-Bewerbs holte Federspiel neben seinen beiden Titeln Silber 2013 und Bronze 2014. Nur 2014 ging er nach einem Sturz im Finale leer aus - mehr dazu in Federspiel erneut Eliminator-Weltmeister (sport.ORF.at, 29.6.2016).

GEPA/Hans Oberlaender

„Achterbahnfahrt“ für Eva-Maria Brem

Ein Jahr wie eine Achterbahnfahrt war 2016 für Tirols erfolgreichste Skifahrerin. Beim Weltcupfinale in St. Moritz eroberte Eva-Maria Brem die kleine Kristallkugel im Riesentorlauf - mehr dazu in Eva-Maria Brem gewinnt Kristallkugel (tirol.ORF.at, 20.3.2016).

APA/Barbara Gindl

Im November brach sie sich im Training den Unterschenkel - mehr dazu in Schwere Verletzung von Eva-Maria Brem (tirol.ORF.at, 4.11.2016). Wenige tage vor der Verletzung wurde Brem als Österreichs Sportlerin des Jahres ausgezeichnet - mehr dazu in Eva-Maria Brem Sportlerin des Jahres (tirol.ORF.at, 28.10.2016).