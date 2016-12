Tiroler Wirtschaft wuchs 2015 am stärksten

Beim Wirtschaftswachstum in Österreich ist Tirol in den vergangenen Jahren durchwegs im Spitzenfeld gelegen. Vor allem dank Gastronomie und Hotellerie verzeichnete Tirol im Vorjahr überdurchschnittliche Zuwächse der Wirtschaftsleistung.

Die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Statistik Austria für 2015 zeigt für Tirol eine überdurchschnittliche Entwicklung. Das Brutto-Regionalprodukt in Tirol legte im Vorjahr um 3,6 Prozent zu. Österreichweit lag die Steigerung bei 2,9 Prozent. Sogar noch deutlich darunter lag die Entwicklung in Kärnten und der Steiermark.

Starke Zuwächse vor allem im Tourismus

Laut Statistik Austria waren die überdurchschnittlichen Zuwächse in Tirol vor allem dem Tourismus zu verdanken, der im Vorjahr andere Branchen weit überflügelte. Trotz der positiven Entwicklung, die sich auch in geringeren Arbeitslosenzahlen in Tirol widerspiegelt, bleiben die Gehälter im Schlussfeld unter den Bundesländern. Das zeigte zuletzt der allgemeine Einkommensbericht des Bundesrechnungshofes gezeigt - mehr dazu in Tiroler Beschäftigte verdienen am wenigsten.

