Pensions-100er auch für kleine Renten

800 Tiroler in Rente wären um die Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro beinahe umgefallen. Auch die Pensionisten, die als Ausgleich zu ihrer niedrigen Pension die Mindestsicherung bekommen, erhalten nun die Sonderzahlung.

Mit der Dezemberpension bekommen Österreichs Pensionisten 100 Euro zusätzlich als Einmalzahlung. Groteskerweise sollten jedoch genau jene Pensionisten das Geld nicht bekommen, deren Rente minimal ist. Sie bekommen als Ausgleich die Mindestsicherung, dürfen jedoch gesetzlich kein zusätzliches Einkommen haben. Die 100 Euro Einmalzahlung sind so ein Zusatzeinkommen.

Anweisung an Verwaltung

In Tirol sind 800 Menschen davon betroffen, erklärt Soziallandesrätin Christine Baur (Grüne). Es wäre ungerecht, wenn gerade die Menschen, die am wenigsten hätten, auch diese Einmalzahlung nicht bekommen würden. Daher gebe es eine Anweisung an die Verwaltung, dass diese 100 Euro bei der Einkommensberechnung nicht berücksichtigt werden und daher auch den Beziehern der Mindestpension zugute kommen sollten, so Baur.

