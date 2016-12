Mann aus brennender Wohnung gerettet

In Schwaz ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Mann aus seiner brennenden Wohnung gerettet worden. Bei den Rettern handelte es sich um einen Feuerwehrmann, der gerade am Weg zum Einsatz war, sowie um zwei Nachbarn.

Um 2.49 Uhr ging bei der Feuerwehr Schwaz der Brandalarm ein. Feuerwehrmann Reinhard Stecher machte sich auf den Weg und bemerkte nach Verlassen seines Hauses, dass in unmittelbarer Nachbarschaft Rauch aus einem Mehrparteienhaus quoll. Der betroffene 61-jährige Wohnungsbesitzer saß bereits am Finstersims im ersten Stock. Er wollte sich mit einem Sprung auf die Straße in Sicherheit bringen.

Zoom Tirol

Der Feuerwehrmann hielt ihn von dem riskanten Sprung ab und bat zwei Nachbarn, eine Leiter zu holen. Mit dieser konnte der Wohnungsbesitzer schließlich in Sicherheit gebrachte werden. „In der Feuerwehr haben wir diese Situationen immer wieder geübt - ich hätte mir nie gedacht, dass ich als Ersthelfer das gelernte in dieser Weise einmal anwenden muss“, so Feuerwehrmann Reinhard Stecher. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der Mann zur Kontrolle ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

Zoom Tirol

Die Feuerwehr Schwaz konnte den Wohnungsbrand relativ rasch unter Kontrolle bringen. Die Wohnküche, in der der Brand ausgebrochen war, wurde völlig zerstört. Die Brandursache steht noch nicht fest.