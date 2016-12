Rumänische Diebesbande in Serfaus geschnappt

Eine Verkehrskontrolle im Oberinntal ist einer siebenköpfigen Gruppe rumänischer Staatsbürger zum Verhängnis geworden. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Fracht ihres Kleinbusses um Diebesgut, das auf einer Baustelle in Serfaus gestohlen worden war.

Mehrere Taschen mit Maschinen, Werkzeugen und Baumaterialien hatten die Rumänen in ihrem Fahrzeug verstaut, als sie am Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr von der Polizei angehalten wurden. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich nach Polizeiangaben auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag und wurde an die geschädigten Firmen wieder ausgefolgt.

Nach Abschluss weiterer Erhebungen werden die Beschuldigten der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.