450-Betten-Hotel in Fieberbrunn geplant

Die Gemeinde Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) will kommendes Jahr ein Hotel mit 450 Betten realisieren. Die Pläne dazu sind konkret, der Investor stammt aus den Niederlanden und will 35 Mio. Euro in das Projekt investieren.

Es handle sich dabei um keine verkappten Freizeitwohnsitze sondern um ein echtes Hotel, versichert die Gemeinde. Geplant ist ein Hotel mit 450 Betten in der Kategorie Vier-Stern-plus. 35 Millionen Euro sollen investiert werden.

Hotel nahe der Talstation geplant

Nach dem länderübergreifenden Zusammenschluss der beiden Skigebiete Fieberbrunn und Saalbach Hinterglemm vor einem Jahr - mehr dazu in Offizieller Start für Fieberbrunn-Saalbach wird nun fieberhaft an der Realisierung eines Hotelgroßprojekts nahe der Talstation gearbeitet.

Die Betten würden dringend benötigt, sagt Amtsleiter Kaspar Danzl. Fieberbrunn habe ohne Campingplatz derzeit 3.800 Betten - Saalbach Hinterglemm 17.000. Die Gemeinde beschloss die Umwidmung bereits. Noch fehlen der Bebauungs- und Einreichplan. Im Februar dürfte das Projekt zu 100 Prozent auf Schiene sein. Hinter dem Millionenbau steht ein großer holländischer Reiseveranstalter, bei dem die Finanzierung gesichert sei, so der Amtsleiter.