Betrunkener fuhr Mädchen auf Schutzweg an

Mit über zwei Promille Alkohol im Blut hat am Freitagmorgen ein Einheimischer Autolenker in Birgitz (Bezirk Innsbruck-Land) ein 14-jähriges Mädchen am Schutzweg angefahren. Das Mädchen musste in die Klinik gebracht werden.

Das Mädchen wurde vom Fahrzeug seitlich erfasst und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Die 14-Jährige blieb nach dem Unfall auf der Götzener Straße mit Verletzungen unbestimmten Grades am Fahrbahnrand liegen und wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht. Der 62-jährige Unfalllenker gab an, in der Nacht gefeiert zu haben. Seinen Führerschein musste er sofort abgeben.

Heuer deutlich mehr Alk-Unfälle

Im Advent dieses Jahres gab es laut Polizei deutlich mehr Alkoholunfälle und Alkoholdelikte im Straßenverkehr als im Vorjahr. Ein besonders deutlicher Anstieg wurde bei den Anzeigen wegen stärkerer Alkoholisierung verzeichnet - mehr dazu in Advent: Polizei zieht traurige Alko-Bilanz.