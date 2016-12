Kosten für Gas und Strom sinken

Gas und Strom werden in Tirol im kommenden Jahr billiger werden. Der Grund sind niedrigere Entgelte für die Gas- und Stromnetze sowie sinkende Kosten für die Förderung von Ökostrom.

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern werden in Tirol im kommenden Jahr die Gasnetztarife um 5,8 Prozent gesenkt. Das ist österreichweit die stärkste Reduktion. Grund dafür sei der steigende Gasnetzausbau in Tirol und der damit verbundene stark wachsende Absatz, sagt TIGAS Geschäftsführer Philipp Hiltpolt. Die TIGAS zählt mittlerweile in Tirol über 100.000 Haushalte zu ihren Kunden.

dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Der landeseigene Gasversorger investiert derzeit in den Netzausbau in den Tourismusgebieten, etwa im Paznaun oder in der Region Fiss, Serfaus, Ladis und beliefert mittlerweile über 100.000 Tiroler Haushalte. Die Gasrechnung setzt sich zusammen aus Netzentgelt, Gaspreis und Steuern. Weil in Tirol der reine Gaspreis gleich bleibt, spart sich ein Durchschnittshaushalt mit 15.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch durch die Netztarifsenkung im kommenden Jahr 23,40 Euro im Jahr.

Deutlich weniger Kosten für Ökostrom

Wie die Regulierungskommission des Energieregulators E-Control am Mittwoch beschlossen hat, werden die Stromnetzkosten in Tirol ab 1. Jänner leicht um 0,28 Prozent gesenkt. Bei einem Jahresstromverbrauch von 3.500 Euro sind das 60 Cent Ersparnis. Stärker gesenkt wird der Netztarif im Netzgebiet Innsbruck. Eine Absenkung um zwei Prozent bringt eine Ersparnis von etwa fünf Euro brutto für einen Durchschnittshaushalt.

Noch deutlicher zu spüren werden sinkende Kosten für die Förderung von Ökostrom sein, die jedem Haushalte etwa 20 Euro Brutto-Ersparnis pro Jahr bringen. Grund für diese Senkung sind geringere Kosten für Ausgleichsenergie.