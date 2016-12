Flughafen Innsbruck erwartet Rekordwinter

Die Verantwortlichen des Flughafens Innsbruck erwarten für diesen Winter Rekordzahlen bei der An- und Abreise. Bis März könnten 600.000 Passagiere abgefertigt werden. Besonders stark nachgefragt werde die Verbindung nach London Heathrow.

Der Flughafen Innsbruck ist in diesem Winter offenbar gefragter als bisher. Bis zu 160 Flüge werden pro Woche erwartet. An Spitzen-Samstagen werden rund 18.000 Fluggäste abgefertigt.

Weltweite Verbindung via London

Die neue Linienverbindung von British Airways (BA) von Innsbruck nach London Heathrow verlaufe erfolgreich, so der Direktor des Flughafens Marco Pernetta: „Durch die vier wöchentlichen Flüge mittwochs, freitags, samstags und sonntags hat sich mit den schon fünf wöchentlichen Flügen nach London Gatwick die Wahlmöglichkeit für Städtereisen nach London erheblich erhöht. Das gilt auch für die englischen Skitouristen, die nach Tirol kommen wollen." Innsbruck sei damit an das „größte europäische Flug-Drehkreuz“ angebunden, so Pernetta.

Die Arbeiten am Erweiterungsbau des Flughafens laufen laut Pernetta indes planmäßig. Bis Ende 2017 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein - mehr dazu in Flughafen: Großer Umbau, mehr Linienflüge. Die Vorfahrt zum Flughafen-Hauptgebäude konnte bereits wieder frei gegeben werden.

