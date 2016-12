Advent: Polizei zieht traurige Alko-Bilanz

Im Advent dieses Jahres hat es deutlich mehr Alkoholunfälle und Alkoholdelikte im Straßenverkehr gegeben als im Vorjahr, so die Polizei. Ein besonders deutlicher Anstieg wurde bei den Anzeigen wegen stärkerer Alkoholisierung verzeichnet.

In den letzten Wochen erwischte die Polizei in Tirol 174 Fahrzeuglenker, die mit zumindest 0,8 Promille Alkohol im Blut unterwegs waren oder den Alkoholtest verweigerten. Im Vorjahr gab es nur 140 derartige Anzeigen. Aber auch die Anzeigen wegen einer Alkoholisierung im Bereich von 0,5 bis 0,8 Promille stieg von 70 auf 75. Insgesamt führte die Polizei 16.000 Alkotests durch.

16 Alko-Unfälle mit Verletzten

16 Mal kam es in den letzten vier Wochen zu Alkoholunfällen mit Verletzten, im Jahr 2015 waren es nur zehn. Die meisten Alk-Unfälle gab es im Bezirk Innsbruck-Land mit sechs und der Stadt Innsbruck mit fünf. Zwei Alk-Unfälle mit Verletzten gab es in Osttirol und jeweils einen in den Bezirken Imst, Kitzbühel und Schwaz. Bei einem Unfall, der ohne Verletzungen ausging, hatte ein Pkw-Lenker in Niederndorf 2,82 Promille Alkohol im Blut. In Innsbruck kam es zu einer Frontalkollision von zwei ebenfalls stark alkoholisierten Radfahrern.