Mutmaßliche Drogendealer verhaftet

Drei Männer sind in Innsbruck wegen des Verdachts des Suchtgifthandels in Innsbruck festgenommen worden. Die drei ungarischen Staatsbürger mit serbischem Hintergrund sollen laut Polizei Kokain und Cannabiskraut verkauft haben.

Der 27-jährige mutmaßliche Haupttäter habe Anfang Dezember unmittelbar nach der Übergabe einer „größeren Menge“ Kokain festgenommen werden können, teilte die Exekutive am Donnerstag mit.

Kokain im Wert von 40.000 Euro

Seine beiden Komplizen (31 und 34 Jahre alt) konnten zeitgleich geschnappt werden. Sie sollen ebenfalls Suchtmittel im Innsbrucker Stadtgebiet verkauft und die Kunden des 27-Jährigen mit Drogen versorgt haben. Bei den Verdächtigen konnte Kokain im Straßenverkaufswert von rund 40.000 Euro sichergestellt werden.

Der Abnehmerkreis der Gruppierung sei absichtlich klein gehalten worden, um so wenig Aufsehen wie möglich zu erregen. Über den 27-Jährigen und seinen 31-jährigen Komplizen sei mittlerweile die Untersuchungshaft verhängt worden. Der 34-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Auch Drogenkurier verhaftet

Etwa zur selben Zeit habe ebenfalls in Innsbruck ein 52-jähriger Türke mit Wohnsitz in Italien wegen des Verdachts der Einfuhr einer größeren Menge Heroin festgenommen werden können. Der Mann war laut Polizei mit dem Zug von der Schweiz nach Innsbruck gereist. Bei dem 52-Jährigen konnten rund 120 Gramm Heroin im Wert von 24.000 Euro sichergestellt werden. Er befindet sich derzeit in der Justizanstalt Innsbruck.