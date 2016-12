Hilfe, wenn Weihnachten überfordert

Psychisch kranke oder demente Menschen können zu Weihnachten besonders leicht überfordert sein. Oft betrifft das ältere Menschen. Ein Tiroler Verein bietet Betroffenen und deren Angehörigen Hilfe an.

Rund 11.000 Menschen über 65 Jahre leiden derzeit in Tirol an psychischen und neurologischen Erkrankungen wie Depressionen oder Demenz. Die Weihnachtszeit ist für die Betroffenen oft sehr belastend, weiß man beim Verein VAGET. Er betreut Betroffene und pflegende Angehörige in einem Tagestherapiezentrum in Innsbruck und unterstützt sie auch während der Weihnachtsfeiertage.

VAGET Der Verein VAGET ist laut eigenen Angaben eine politisch unabhängige Non-Profit-Organisation, spezialisert auf die Betreuung und Pflege von Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen oder Behinderungen. Die Abkürzung VAGET kommt von „Verbund außerstationärer gerontopsychiatrischer Einrichtungen Tirols“.

Zu hohe Erwartungshaltungen

Ein ungewohnter Tagesablauf, fehlende Rückzugsmöglichkeiten und auch die hohen Erwartungen der Angehörigen sind es, die erkrankte Familienmitglieder gerade in der Weihnachtszeit überfordern, sagt Gertrud Geisler-Devich, Geschäftsführerin des Verein VAGET, der psychisch kranke ältere Menschen betreut. Besonders die Erwartungshaltungen an Familienmitglieder sind zu Weihnachten oft zu hoch anngesetzt. Es komme zu einer Reizüberflutung. Für Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder Demenz sei das oft einfach zu viel, so Geisler-Devich.

Rita Triendl kennt diese Herausforderungen. Seit sieben Jahren leidet ihr Mann Erich an Demenz. Ihn trotzdem an Weihnachten teilhaben zu lassen, zugleich aber nicht zu überfordern, ist eine Herausforderung, die sie zu meistern gelernt hat. Man solle dem Menschen seine Freiheit lassen zu tun, was er will und keinen Zwang ausüben.

Wichtig sei auch, Erzählungen aus der Vergangenheit der dementen Angehörigen zuzulassen, ergänzt Gertrud Geisler-Devich. Man könne diese Menschen die Lieder singen lassen, die sich noch aus der Vergangenheit kennen oder sie mitsingen lassen, auch wenn es nicht mehr so schön klingt.

Therapiezentrum in Innsbruck

Im VAGET Tagestherapiezentrum in Innsbruck finden demenz- und depressivkranke Männer und Frauen die nötige Aufmerksamkeit, Ruhe und Rückzugsmöglichkeit auch während der Weihnachtsfeiertage. Unterstützung für Angehörige und Betroffene gibt es zwischen den Weihnachtsfeiertagen auch in Tagespflegeeinrichtungen wie in Kufstein, Schwaz, Lienz oder Kitzbühel.

