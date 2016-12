Entführungsopfer soll vernommen werden

Jene Frau, die am Mittwochnachmittag entführt worden war, soll heute vernommen werden. Der mutmaßliche Entführer flüchtete nach einem Verkehrsunfall in Hall zu Fuß. Die Frau ließ er schwer verletzt zurück. Der Täter ist nach wie vor flüchtig.

Passanten haben um 14.40 Uhr in einer Tiefgarage in der Dr. Glatzstrasse in Innsbruck beobachtet, wie eine Frau in ein schwarzes Auto gezerrt wurde. Der Fiat fuhr dann Richtung Unterland. In Hall wurde der Wagen im Bereich Obere Lend in einen Unfall verwickelt. Dabei wurde die 61-jährige Frau so schwer verletzt, dass sie nicht vernehmungsfähig war.

zeitungsfoto.at

Der Mann, der die Frau in das Auto gezerrt hat, hat den Unfallort in Hall verlassen und wurde dabei fotografiert. Nach dem Mann wurde mit Diensthunden und einem Polizeihubschrauber gefahndet - bisher ergebnislos. Die Ermittler können noch keine Angaben machen, ob die Frau den Mann kennt bzw. in einer Beziehung mit ihm steht.

Möglicherweise Tochter von Karl Heinz Böhm

Bei der entführten Frau könnte es sich möglicherweise um Sissy Böhm handeln. Die älteste Tochter von Karl Heinz Böhm lebt seit Jahren in Innsbruck. Die Polizei wollte das aber bisher nicht bestätigen.

zeitungsfoto.at

Polizei prüft Zusammenhang mit anderem Überfall

Auf Grund der Täterbeschreibung prüft die Polizei auch, ob es einen Zusammenhang mit einem Überfall am Dienstag gibt. In der Tiefgarage einer Wohnanlage im Gewerbegebiet Mühlau/Arzl in Innsbruck ist eine Frau überfallen und beraubt worden. Die Frau wurde dabei am Kopf verletzt und musste mit der Rettung abtransportiert werden - mehr dazu in Räuber trat Frau mehrfach gegen Kopf.