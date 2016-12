MK Illumination steigert Umsatz auf 80 Mio.

Das Beleuchtungsunternehmen MK Illumination mit Hauptsitz in Innsbruck hat 2016 seine Umsätze erneut deutlich steigern können. Mit zwei neuen Niederlassungen in Moskau und Dubai ist das Vertriebsnetz auf 30 Standorte weltweit angewachsen.

MK Illumination erzielt nicht nur bei den Umsätzen Rekordergebnisse, auch die Lichtinstallationen werden von Jahr zu Jahr aufwendiger. 1.400 Aufträge setzte das Unternehmen im Jahr 2016 weltweit um. Für den Hauptbahnhof Zürich beispielsweise wurde laut Firmenangaben der größte Luster Europas angefertigt. Auch ein Licht-Komet in einem Wiener Einkaufszentrum habe mit 9.000 LEDs und 550 Kilogramm rekordverdächtige Ausmaße, so Firmenchef Klaus Mark.

Auch für ein großes Lichterspektakel im italienischen Salerno zeichnet MK Illumination verantwortlich. 27 Kilometer Küste werden dort zum Lichterkino und so zum Anziehungspunkt für fast fünf Millionen Touristen. Außerhalb Europas lief das Geschäft 2016 vor allem in Kanada sehr erfolgreich - die Umsätze dort hätten sich demnach vervierfacht.

Größere Produktpalette durch Zukauf von Firmen

Das Beleuchtungsunternehmen hat 2016 mit Kronux in der Schweiz und Abraxus in Deutschland zwei Lichtfirmen erworben. Damit könne noch besser auf die Bedürfnisse der Kunden eingegangen werden, so Mark. Das sei im Wettbewerb mit dem zunehmenden Onlinehandel unverzichtbar: „Unsere Lichtkonzepte werden für die jeweiligen Anforderungen speziell entwickelt und sind Unikate.“

Auch für 2017 sei die Auftragslage bereits gut, wenngleich das Unternehmen mit keiner so hohen Umsatzsteigerung mehr rechnet. 2016 wurden 80 Millionen Euro umgesetzt - das entspricht einer Steigerung um elf Prozent. Trotz des starken Wachstums bleibt Mark dem Standort Tirol treu.

