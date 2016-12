Tiroler Beschäftigte verdienen am wenigsten

Unselbständig Beschäftigte verdienen in Tirol am wenigsten. Das zeigt der aktuelle Bericht des Rechnungshofs. Das durchschnittliche Bruttojahreseinkommen liegt bei 24.826 Euro und damit neun Prozent unter dem Österreichwert.

Mit einer Höhe von 29.685 Euro als durchschnittlichem Bruttojahreseinkommen lagen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher im Jahr 2015 an erster Stelle. Die zweithöchsten Einkommen wurden im Burgenland erreicht mit 29.093 Euro. Deutlich dahinter – mit durchschnittlich jährlich 24.826 Euro – lagen die Tirolerinnen und Tiroler an letzter Stelle im Bundesländervergleich und damit auch deutlich unter dem Österreichschnitt.

Im Schnitt 18.360 Euro netto jährlich

Wie schon beim Bruttojahreseinkommen liegt Niederösterreich auch bei den durchschnittlichen Nettojahreseinkommen mit 21.418 Euro für alle unselbstständig Erwerbstätigen (inklusive nicht ganzjährig und Teilzeitbeschäftigte) vorne. In Tirol blieben den unselbstständig Erwerbstätigen nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge im Jahr 2015 im Mittel 18.360 Euro übrig – über 3.000 Euro weniger als in Niederösterreich.

In diese Statistik sind auch Teilzeitbeschäftigte und Saison-Arbeiter eingerechnet. Auch wenn man die Einkommen für Vollzeitbeschäftigte berechnet, bleibt Tirol an letzter Stelle, wenn auch die Abstände zu den anderen Bundesländern kleiner werden.

Branchen sind wichtiger als Bundesland

Wie der Rechnungshof feststellt, zählt weniger das Merkmal „Bundesland“ sondern die Branchen, in denen die Beschäftigten tätig sind, um die Einkommensunterschiede zu erklären. Demnach ist in Tirol der Anteil der Arbeiter mit 44 Prozent auffallend hoch. Auch sind hierzulande mit 14 Prozent fast doppelt so viele Menschen in der Beherbergung und Gastronomie tätig, wie im österreichischen Durchschnitt.

ÖGB fordert Änderung des Steuersystems

Der ÖGB-Vorsitzende Otto Leist forderte, die wachsende Einkommenskluft zwischen Gut- und Schlechtverdienern dringend zu stoppen, denn eine Zwei-Klassengesellschaft berge jede Menge sozialen Zündstoff in sich.

„Wir müssen unser Steuersystem in den nächsten Jahren grundlegend ändern und der Zeit anpassen, anstatt medienwirksam eine Kürzung der Mindestsicherung zu fordern." Leist sprach sich zudem für die Einführung eines kollektivvertraglichen Mindestlohns von 1.500 Euro aus.

