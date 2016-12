Räuber trat Frau mehrfach gegen Kopf

In der Tiefgarage einer Wohnanlage im Gewerbegebiet Mühlau/Arzl in Innsbruck ist Dienstagmittag eine Frau überfallen und beraubt worden. Die Frau wurde dabei am Kopf verletzt und musste mit der Rettung abtransportiert werden.

Gegen Mittag fuhr die Frau mit ihrem Auto in die Tiefgarage der Wohnanlage in der Hans-Maier-Straße. Sie wollte dort parken und Einkäufe ausladen. Dabei näherte sich ihr der Täter von hinten und schlug die nieder. Als sie bereits am Boden lag, trat der Mann mit dem Fuß mehrfach gegen den Kopf der Frau. Sie wurde mit Kopfverletzungen von der Rettung abtransportiert.

Der Täter raubte die beige Handtasche der Frau, anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad Richtung Osten.

zurück von weiter

Der Täter soll 180 cm groß, ca. 40 Jahre alt und schlank sein, er trug eine schwarze Wollmütze und eine schwarze Jacke. Die Alarmfahndung der Polizei, bei der auch der Hubschrauber im Einsatz stand, wurde nach 13.00 Uhr beendet.