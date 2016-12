Bauernhaus in Bschlabs bei Brand zerstört

Ein Bauernhaus in Bschlabs (Bezirk Reutte) ist in der Nacht auf Dienstag in Vollbrand geraten und zerstört worden. Laut Polizei hatte sich der Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehren bereits auf das gesamte Gebäude ausgebreitet.

Die Einsatzkräfte brachten das Feuer unter Kontrolle und rissen das rund 300 Jahre alte Bauernhaus kontrolliert ab. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches um etwa 1.00 Uhr waren die Bewohner nicht zu Hause.

Feuerwehr Bschlabs

In dem Haus wohnte vorübergehend eine vierköpfige Familie, die gerade ein anderes Haus umbaut. Vorübergehend kommen sie bei Verwandten unter. Die Schadenshöhe ist vorerst nicht genau bekannt.

Feuerwehr Bschlabs

Laut dem Bezirksbrandermittler Robert Wehrmeister gehe man derzeit nicht von Brandstiftung aus. Möglicherweise könnte der Kamin des alten Hauses schadhaft gewesen sein, die Ermittlungen sind aber noch im Gange. Im Einsatz standen 96 Feuerwehrleute mit elf Fahrzeugen sowie die Rettung und Polizei Elbigenalp.

