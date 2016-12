Wieder mehr Pleiten in Tirol

Nach Jahren mit stetigem Rückgang sind heuer erstmals wieder mehr Betriebe in Tirol in die Insolvenz geschlittert. Mit einer Zunahme von rund fünf Prozent liegt Tirol über dem Österreich-Schnitt, aber deutlich unter den Werten von vor zehn Jahren.

In den vergangenen zehn Jahren gab es in Tirol einen stetigen Rückgang bei den Insolvenzen, 2016 stieg die Kurve erstmals wieder um 5,2 Prozent auf 281 Pleiten an. Österreichweit betrug die Zunahme 1,5 Prozent, insgesamt gab es 5.227 Pleiten.

ORF

„Eine Sorge wäre komplett unangebracht. Wir hatten 2015 ein historisch niedriges Insolvenzniveau in Tirol. Diese Talsohle wurde durchschritten und es geht wieder mit der Zahl nach oben. Aber im Fünfjahresschnitt liegen wir immer noch deutlich unter dem Schnitt“, beruhigt Klaus Schaller vom Kreditschutzverband von 1870.

Großpleiten sind heuer ausgeblieben: „Die typische Insolvenz ist ein Einzelunternehmer mit ein bis zwei Dienstnehmern. Auch die Passiva sind in solchen Fällen überschaubar. Deshalb sind die Passiva auch im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent auf 72 Mio Euro zurückgegangen.

2017 beginnt mit Unsicherheiten

2017 bringe drei große Unsicherheiten, so Schaller. Erstens den Brexit, zweitens den Handel mit den USA: „Als dritten ganz wichtigen Punkte sehe ich, dass Zinserhöhungen kein Fremdwort mehr sind. Das haben wir in den USA gesehen. Da könnten auch Tiroler Unternehmen mit viel Fremdkapital betroffen sein.“

Die Tiroler Wirtschaft sei aber stabil und gut aufgestellt und werde damit umgehen können, so Schaller.

Auch deutlich weniger Privatkonkurse

Die Zahl der Privatkonkurse sank im Jahresvergleich deutlich. Neben der Zahl der Insolvenzen, die um 8,2 Prozent zurückging, sank österreichweit auch die Höhe der Verbindlichkeiten auf 1,04 Milliarden Euro. In Tirol zeigt sich ein ähnliches Bild wie im Österreichschnitt. Die Zahl der Privatinsolvenzen sank um 8,3 Prozent auf 603 Fälle. Die Passiva betragen dabei insgesamt 85 Mio Euro - ein Anstieg um neun Mio Euro.

