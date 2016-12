Billigwohnungen in Kitzbühel geplant

Kitzbühel plant ein Wohnprojekt, in dem junge einheimische Familien Wohnungen für fünf Euro pro Quadratmeter mieten können. Montagabend hat der Gemeinderat den Bebauungplan und den Baurechtsvertrag beschlossen.

Im Frühling ist für die Wohnanlage mit 32 Wohnungen im Süden der Stadt Baubeginn. Das Haus wird direkt neben der Ache errichtet. Die Zwei- und Dreizimmerwohnungen sind für junge Kitzbüheler gedacht. Die Wohnungen werden von der Stadtgemeinde vergeben. Bürgermeister Klaus Winkler sagt: „Wir haben da eine lange Liste mit Wohnungssuchenden, die wir bedienen können.“ Kitzbühel gehört zu den teuersten Wohngegenden Österreichs.

Stadt hofft, junge Kitzbüheler halten zu können

Die Bevölkerung in Kitzbühel stagniert seit einigen Jahren. Derzeit hat Kitzbühel 8.300 Einwohner, es waren aber schon mal mehr, erläutert Bürgermeister Klaus Winkler. Durch die günstigen Wohnungen hofft der Gemeinderat, junge Familien in Kitzbühel halten zu können.

Fertigstellung 2018 geplant

Den Grund stellt die Stadt für die symbolische Summe von einem Euro zur Verfügung. Er sei in guter Lage und mit guter Anbindung, heißt es. Bauträger ist die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft WE. Die Konditionen für Mieter wie bei dem aktuellen Projekt habe es in Kitzbühel und Umgebung noch nie gegeben, erklärt Winkler. Wenn alles nach Plan läuft, können Mitte oder Ende 2018 die ersten Familien in die neue Wohnanlage einziehen.

Anfang des Jahres hat das Land angekündigt, Mietwohnungen für fünf Euro pro Quadratmeter zu forcieren - mehr dazu in Land kündigt Billigstwohnungen an .