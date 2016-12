Schwerer Unfall im Zillertal

Bei einem Unfall Montagnachmittag sind auf der Zillertalstraße (B169) vier Autos verwickelt gewesen. Ein Autofahrer musste mit der Bergeschere aus seinem Wagen befreit werden.

Bei Zell am Ziller streiften zwei Autos frontal. Zwei weitere Autos waren beteiligt, sie fuhren in die Böschung. Ein Mann, der mit seinem Pkw talauswärts unterwegs gewesen ist, war nach dem Unfall zunächst eingeklemmt und musste mit der Bergeschwere befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Die anderen Personen wurden unbestimmten Grades verletzt.

Zoom-Tirol

Die Straße war während der Rettungsarbeiten etwa zwei Stunden lange komplett gesperrt.