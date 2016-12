Skispringen: Kofler Dritter in Engelberg

Die heimischen Skispringer präsentieren sich in Engelberg in der Schweiz bei der Generalprobe für die Vierschanzentournee in Topform. Der Stubaier Andreas Kofler sprang am Samstag nach einer zweijährigen Durststrecke wieder aufs Podest.

Der Oberösterreicher Michael Hayböck sprang am Sasmtag zum Sieg. Andreas Kofler landete hinter dem slowenischen Weltcup-Spitzenreiter Doman Prevc ebenfalls auf dem Podest - zum ersten Mal seit mehr als zweieinhalb Jahren.

Kofler: „Tut einfach richtig gut“

Überglücklich meinte Andreas Kofler, der mit einem 139,5-m-Flug nur zwei Meter unter dem Schanzenrekord noch vom zehnten auf den dritten Rang geflogen war: „Überwältigend. Ich hab so eine Freude, weil ich es nicht wirklich erwartet habe, dass ich da aufs Treppchen springen kann“, sagte der 32-jährige Tiroler.

GEPA / Christopher Kelemen

Zwar sei es schon sehr positiv auch im Training gelaufen, doch das letzte Quäntchen habe noch gefehlt. „Heute habe ich am richtigen Rädchen gedreht, damit ich dort hinfinde. Und der zweite Sprung war super, da sind die Emotionen rausgebrochen. Das tut richtig gut, dass man da wieder mal auf das Stockerl raufsteigen kann.“

Am Sonntag findet in Engelberg ein weiterer Weltcupbewerb statt.

