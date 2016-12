Innsbrucker Dom wird saniert

Die Außenfassade des Innsbrucker Doms ist zum Sanierungsfall geworden. Die Steinfassade muss ausgebessert, befestigt und gereinigt werden. Bis 2018 sollen die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sein.

Das Gesamtkonzept - gemeinsam erarbeitet mit dem Bundesdenkmalamt und er Dompfarre - wurde an der Südseite des Doms begonnen umzusetzen. Im Herbst wurden die ersten Baumaßnahmen bereits gut abgeschlossen, berichtet Klaus Lechner vom Bauamt der Diözese Innsbruck.

Nächstes Jahr gingen die Baumaßnahmen an der restlichen Südseite weiter und der zweite Bauabschnitt würde dann an der Ost- und Nordseite abgeschlossen werden, sagt der Leiter des bischöflichen Bauamtes weiter. Die Diözese Innsbruck investiert viel Geld in die Renovierung und Erhaltung von Kirchen, Kapellen und Bildungseinrichtungen. Allein die Außensanierung des Innsbrucker Doms wird über fünf Millionen Euro kosten - mehr dazu in Diözese investiert Millionen in Renovierungen.

Tilman2007/http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Noch mehr Projekte

In Matrei am Brenner hat der Neubau des Bildungshauses St. Michael begonnen. Ende 2017 soll auch das Integrationshaus der Caritas in der Innsbrucker Gumppstraße neu errichtet werden.

