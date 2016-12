Skeleton: Dritter WC - Sieg für Janine Flock

Die Tirolerin Janine Flock hat am Samstag ihren dritten Skeleton-Weltcupsieg gefeiert. Sie gewann überlegen in Lake Placid und ließ die Olympiasiegerin aus Großbritanien mit fast einer Sekunde hinter sich.

Die 27-jährige Vizeweltmeisterin triumphierte am Samstag in Lake Placid überlegen vor Olympiasiegerin Elizabeth Yarnold (GBR/+ 0,81 Sek.) und Mirela Rahneva (CAN/1,15). Ihre bisherigen beiden Erfolge hatte Flock 2015 und im heurigen Februar jeweils in St. Moritz geschafft.

Beim Auftakt der aktuellen Saison vor zwei Wochen in Whistler war die Europameisterin mit Rückenproblemen nicht über Rang elf hinausgekommen. In Lake Placid siegte Flock nach Bahnrekord im ersten Lauf und neuerlich bester Laufzeit im Finale. Das nächste Weltcup-Rennen findet Anfang Jänner in Altenberg statt.