Zwei Mädchen bei Brand getötet

Ein vierjähriges und ein siebenjähriges Mädchen sind in der Nacht auf Samstag bei einen Wohnungsbrand in einem Mehrparteienwohnhaus in Innsbruck ums Leben gekommen. Die genauen Umstände sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der Brand ist nach Auskunft der Berufsfeuerwehr Innsbruck vermutlich im Schlafzimmer der beiden Mädchen ausgebrochen. Das Zimmer brannte laut Feuerwehr völlig aus. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich auch die Eltern und zwei Geschwister in der Wohnung im Erdgeschoß eines Mehrparteienwohnhauses in der Kranebitter Allee.

Die Eltern und die zwei Geschwister konnten sich noch in Sicherheit bringen. Sie wurden in die Innsbrucker Klinik gebracht und psychologisch betreut.

Brandermittler der Polizei müssen nun die Ursache des Feuers klären. Details zu dem Brand gibt es vorerst noch nicht.