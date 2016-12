Messe zieht zufriedene Bilanz über 2016

Die Innsbrucker Messe- und Congress Gesellschaft hat im ablaufenden Jahr rund 600.000 Besucher gezählt. Unter den rund 500 Veranstaltungen waren Großereignisse ebenso wie klassische Messen. Vor allem bei der Sicherheit hat die Messegesellschaft aufgerüstet.

Die Verstaltungen, die im abgelaufenen Jahr in Messe und Congress abgehalten wurden, waren vielfältig: 10.000 Akkordeon- und Harmonikabegeisterte kamen Ende Mai zum World Music Festival in die Landeshauptstadt, was für das Congress eine besondere logistische Herausforderung bedeutete. Auch der Kongress der europäischen Atherosklerose-Gesellschaft mit Nobelpreisträger Michael Brown an der Spitze von 200 Teilnehmern ging heuer in Innsbruck über die Bühne.

Online-Tickets für leichtere Kontrollen

Bei der Gastronomiefachmesse FAFGA wurde heuer erstmals ein neues Zutrittskonzept umgesetzt. Eigene Sicherheitsgates und ein neues Online-Ticketing seien internationaler Standard, sagt Congress- und Messedirektor Christian Mayerhofer. Seit heuer gibt es mit der niederösterreichischen Donhauser GmbH auch einen neuen Caterer.

Auch im klassischen Messegeschäft war man erfolgreich: Bei der Innsbrucker Herbstmesse wurde mit 54.000 Besuchern ein neuer Rekord erzielt.