Gerlos eröffnet Talstation mitten im Ort

Ein Millionenprojekt wird am Sonntag in Gerlos in Betrieb genommen. Die neue Dorfbahn mitten im Gemeindezentrum bringt für Einheimische wie für Gäste nicht nur mehr Komfort, sie werde laut Betreiber auch den Ort nachhaltig verändern.

Wer bisher von Gerlos aus in die Ski-Arena gelangen wollte, musste mit dem Bus oder dem Pkw zur etwas außerhalb des Orts gelegenen Isskogelbahn fahren. Die Talstation der neuen Dorfbahn liegt in unmittelbarer Nähe vieler Hotels und kann von rund 2.000 Gästen wie auch Einheimischen künftig zu Fuß erreicht werden.

Zillertalarena

Auch Gemeinde soll von Bahn profitieren

Die zentrale Lage der Dorfbahn werde den Ort nachhaltig verändern, ist sich Seilbahn-Chef Franz Hörl sicher. Der Individualverkehr aber auch der Busverkehr werde sich deutlich reduzieren und damit die Hauptstraße entlasten. Das integrierte Parkhaus für über 200 Pkws trage ebenfalls zur Verkehrsberuhigung bei, ist Hörl überzeugt.

Zillertalarena

Skidepot auf neuestem technischen Stand

Im Zuge des Neubaus der Talstation versuchte man auf größtmöglichen Komfort für die Gäste zu setzen. Diesen soll ein Skidepot bieten, das im Vollausbau 2.500 Stellplätze bietet, in denen Skischuhe nicht nur getrocknet sondern auch vorgewärmt werden. In Komplex der Talstation ist neben den Indoor-Kassen und einem großen Sport-Shop auch eine Arztpraxis eingerichtet worden.

Keine Wartezeiten in den Talstationen mehr

Mit der Eröffnung der Dorfbahn - einer 10er Einseilumlaufbahn der Firma Leitner - können künftig insgesamt rund 5.000 Gäste in der Stunde ins Skigebiet gebracht werden. Die Dorfbahn alleine verfügt über eine Kapazität von 2.400 Personen pro Stunde. Engpässe und Wartezeiten von teilweise bis zu einer halben Stunde sollen damit der Vergangenheit angehören.

Zillertalarena

Steigerung bei Nächtigungen erwartet

Die Gemeinde Gerlos zählt rund 800 Einwohner und verzeichnet im Jahr rund 650.000 Nächtigungen - zwei Drittel davon im Winter. Mit der neuen Dorfbahn hofft Franz Hörl auf eine deutliche Steigerung. Er sei guter Dinge, dass die Investition in Höhe von rund 30 Millionen Euro auch ein Motivationsschub für die Hotelerie und Gatronomie im Ort ist, kräftig die Werbetrommel zu rühren und zusätzliche Gäste anzulocken. Mittelfristig soll das auch im Sommer gelingen. Das Angebot soll in den kommenden Jahren ausgebaut werden.

Stefan Lindner; tirol.ORF.at

Link: