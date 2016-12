Geldstrafen für Pistolen-Youtube-Video

Am Landesgericht Innsbruck sind am Freitag zwei junge Männer nach einem Youtube Video jeweils zu bedingten Haftstrafen sowie einer Geldstrafe verurteilt worden. Für das Video ist in Innsbruck ein Passant mit einer Pistolenattrappe bedroht worden.

Die beiden Angeklagten, ein 22-jähriger und ein 23-jähriger Mann aus dem Raum Innsbruck, suchten am Freitag schon vor dem Prozess den Kontakt zum Opfer und entschuldigten sich mehrmals bei dem Mann. Im Gerichtssaal bekannten sich dann beide auch sofort schuldig.

Vor Angst sprachlos

Im Juli wurde dem Passanten unvermutet vom ersten Angeklagten eine Pistolenattrappe an den Rücken gehalten. Der Mann konnte nur den Lauf erkennen, er habe daraufhin vor Angst gar nicht mehr sprechen können, berichtete er vor Gericht. Mit der Attrappe im Rücken wurde er genötigt, die Straße zu überqueren in Richtung einer - wie das Opfer vor Gericht schilderte - offenbar nur schwer erkennbaren Kamera. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass alles bloß ein Scherz sei – mehr dazu in Übler Scherz mit „versteckter Kamera“. Die Aktion wurde mitgefilmt, das Video auf Youtube gestellt.

„Hätte ich gewusst, dass es nur eine Attrappe ist, hätte ich mich gewehrt“, sagte das Opfer bei einer Einvernahme. So habe er panische Angst gehabt, erschossen zu werden. Monatelang konnte er nur mit Schlafmitteln schlafen, schilderte der Mann.

Animiert durch ähnliche Videos im Internet

Die beiden Angeklagten bedauerten ihre Tat vor Gericht. Ihr Verteidiger sagte, dass sich die beiden auch durch ähnliche Videos im Internet oder im ausländischen Privatfernsehen verleiten haben lassen.

Der Richter verhängte vier Monate bedingte Haft für den Erstangeklagten sowie eine Geldstrafe von 720 Euro. Der Zweitangeklagte wurde zu sechs Monaten bedingt und 1.500 Euro Geldstrafe verurteilt, die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Beide Angeklagten seien haarscharf an einer unbedingten Haftstrafe vorbeigegangen, ergänzte der Richter. Es gehe aber auch darum, andere davon abzuhalten, solche Videos zu produzieren.