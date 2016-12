Walli-Büste kommt ins Volkskunstmuseum

Die umstrittene Wallnöfer-Büste des Künstlers Rudi Wach wird heute im Innenhof des Volkskunstmuseums in Innsbruck enthüllt. Ursprünglich hätte sie am Eduard-Wallnöfer-Platz aufgestellt werden sollen. Das sorgte jedoch für viel Kritik.

Es ist nicht zum ersten Mal, dass ein von Rudi Wach geschaffenes Auftragswerk letztlich nicht am ursprünglich geplanten Aufstellungsort, sondern im Innenhof des Tiroler Volkskunstmuseums platziert wird. 1986 war es Wachs umstrittener nackter Christus gewesen, der erst nach 24 Jahren an der Innbrücke der Landeshauptstadt postiert wurde.

Die Eduard Wallnöfer zeigende Büste wiederum hätte am nach ihm benannten Vorplatz des Landhauses stehen sollen. Heute um 17 Uhr wird sie aber nicht dort, sondern wie einst das Kreuz im Innenhof des Volkskunstmuseums enthüllt werden.

Familie Wallnöfer bat um neuen Standort

Um die Büste und deren Finanzierung hatte es heftige Debatten gegeben. Die Büste passe nicht zum Konzept des Wallnöfer-Platzes, kritisierte etwa der Kulturbeirat des Landes - mehr dazu in Kulturbeirat gegen Walli-Büste vor Landhaus. Politischen Gegenwind gab es wegen der Finanzierung der Büste am Landtag vorbei. Die Kosten von 130.000 Euro wird nämlich die Landesgedächtnisstiftung übernehmen - eine Organisation, für die Wallnöfers Schwiegersohn und Landtagspräsident Herwig van Staa politisch zuständig ist.

Nach der Kritik von mehreren Seiten wurde auf Wunsch der Familie Wallnöfer ein neuer Ort für die Büste gesucht und gefunden - mehr dazu in Zukunft der Walli-Büste unklar. Ob das Kunstwerk in Jahren oder Jahrzehnten am ursprünglich geplanten Ort zu sehen sein wird, weiß niemand zu sagen.