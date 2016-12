Stundenlange Jagd nach rabiatem Stier

Ein völlig durchgedrehter Jungstier hat am Donnerstag stundenlang Bauern, einen Jäger und einen Tierarzt in Igls in Atem gehalten. Der Tierarzt musste nach einer Attacke des Stiers sogar mit Wirbelverletzungen in die Klinik geflogen werden.

Donnerstagfrüh bekam ein Bauer in Igls eine Lieferung Jungstiere. Einer davon war laut Polizei von Beginn an nicht zu bändigen und büchste aus.

Stier mit Auto umgefahren

Über Stunden versuchten der Bauer und ein Helfer den jungen Stier wieder einzufangen. Sie verloren aber das Tier immer wieder aus den Augen und es verschwand im Wald. Am Nachmittag spitzte sich die Situation dann auf einem Feld zu.

Ein Tierarzt und ein Jäger waren mittlerweile zu Hilfe geeilt. Der Tierarzt verpasste dem Stier einen Betäubungsschuss, doch das machte ihn nur noch wilder. Er attackierte den Tierarzt und rannte ihn um. Erst als der Bauer mit seinem Auto gegen den Stier fuhr, kam das Tier zu Fall. Den Gnadenschuss bekam es schließlich von dem Jäger. Der Tierarzt musste mit Wirbelverletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.