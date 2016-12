Im Lechtal werden Filme Apple-tauglich

Das Lechtaler Unternehmen kdg ist seit kurzem zertifizierter Geschäftspartner von Apple. Als einziges österreichisches Unternehmen darf kdg Musik TV-Serien und Filme für das Apple-Streamingportal iTunes aufbereiten und direkt anliefern.

Aus dem beschaulichen Schnitzerdorf Elbigenalp werden täglich enorme Datenmengen in Form von Audio- und Videofiles in Richtung Los Angeles verschickt. Dabei handelt es sich um Musik, TV-Serien und Filme, die kdg in seinem Digitalstudio bearbeitet und für die Streamingplattform iTunes von Apple aufbereitet.

kdg

Monatelanger Zertifizierungs-Prozess

Über ein Jahr lang wurde kdg von Apple auf Herz und Nieren geprüft, erklärte Arno Weger, Geschäftsführer bei kdg. „Keine andere Streaming- und Download-Plattform hat ähnlich strenge Anlieferbedingungen und Qualitätsstandards“, ist man im Lechtal stolz auf das erhaltene Apple-Zertifikat. Es handle sich um die Königsklasse der digitalen Logistik.

Kunden von kdg sind diverse Musik- und Filmverlage, die ihre Produkte über Streamingportale anbieten. Neben iTunes beliefert kdg nahezu alle bekannten Streaminganbieter wie Amazon, maxdome, Sony oder Flimmit, aber auch diverse Rundfunkanstalten im deutschsprachigen Raum.

kdg

Vom CD-Presser zum Multi-Tasking-Unternehmen

Der Audio- und Videomarkt hat sich auf Grund des Internets in den letzten 15 Jahren völlig verändert. kdg geht aus dem einstigen Unternehmen Koch Records hervor, das noch vor 15 Jahren täglich ein Million CDs bzw. DVDs an vier Standorten in Europa gepresst hatte. Übrig geblieben ist davon ein Presswerk in Elbigenalp, an dem derzeit rund 100.000 Stück pro Tag gepresst werden.

kdg

kdg dürfte es gelungen zu sein, die rasante Entwicklung im Ton- und Videoträgerbereich mitzumachen. Daneben hat sich das Unternehmen weitere Standbeine aufgebaut. Beispielsweise wickelt man über ein modernes Logistikzentrum in Stanzach im Lechtal Großaufträge für Handelsketten im bereich Webshopping ab, betreibt dort aber auch einen Paketdienst für das Außerfern. Im jüngsten Unternehmenszweig werden bei kdg im Spritzgussverfahren optische Komponenten für die LED-Beleuchtungstechnik hergestellt.

kdg

Unternehmen seit 2014 in Tiroler Hand

Das 1985 in Elbigenalp gegründete Unternehmen Koch Digitaldisc wurde 1997 an einen holländischen Investmentfond verkauft und wurde ein Jahr später zur Koch Dureco Group. Mit Hilfe von Henrik Wentzler, einem im Tannheimertal lebenden Deutschen, war es dem langjährigen Geschäfstführer Michael Hosp möglich, die kdg wieder in die Eigenständigkeit zu führen. Er hält seit 2014 51 Prozent an der kdg. Henrik Wentzler - dessen Familie die international agierende Freudenberg-Gruppe gehört - gehören die restlichen 49 Prozent. Derzeit sind bei kdg rund 140 Mitarbeiter beschäftigt.

Stefan Lindner; tirol.ORF.at

